Wonen naast het spoor: Gerards stoel staat nog net niet op de rails

Vanuit zijn stoel bij het raam ziet hij de treinen voortdurend langs zijn huis rijden. Die stoel staat ongeveer 10 meter van de rails af. ,,Ja, ik woon hier echt op het spoor. Maar ik zou niet anders willen. Dit is niet alleen mijn huis, maar ook mijn thuis’’, zegt Kox. Dat komt wellicht omdat hij opgegroeid is met en tussen de treinen. Zijn vader was stationschef in Voerendaal en het gezin Kox woonde daar boven het station. In 1964 verhuisde het gezin naar Heeze en kreeg daar de stationschefwoning toegewezen, vlak bij het station. Gerard Kox woonde daar tot hij met zijn Gabriëla trouwde. Het stel bleef in Heeze wonen, maar toen in 2003 de kans zich voordeed om zijn ouderlijke woning te kopen, hapte hij direct toe. ,,Toen in 1977 het oude station afgebroken werd, zouden ook de woningen van het personeel van De Spoorwegen afgebroken worden. Daar kwam echter weerstand vanuit bevolking tegen, want er waren mensen die dit toch wel heel bijzondere woningen vonden die behouden moesten blijven’’, zegt Kox.