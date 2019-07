Wonen naast het spoor in Maarheeze: Het valt pas op als er géén treinen rijden

Hinder van de voorbijrazende treinen? Dat valt wel mee. ,,Er zijn in Nederland maar weinig plekken waar je kunt wonen zonder dat je last hebt van de omgeving’’, zegt Marjon van der Looij. ,,Op de ene plek heb je ‘last’ van een spoorlijn, ergens anders van een vliegveld of snelweg en op andere plekken wordt er geklaagd over koeien of varkens in de buurt’’, vult ze aan.