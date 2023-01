Woning en erf in Budel-Schoot voor drie maanden gesloten

Vergunning voor zorgwonin­gen op recreatie­park Heezeren­bosch ingetrok­ken

HEEZE - Revalideren op een camping midden in de natuur. Het leek een goed idee van Andy Heijnen van vakantiepark Heezerenbosch in Heeze. Maar de gemeente trok de vergunning in om een deel van het terrein in te richten als hersteloord.

