Woning in Budel drie maanden dicht na vondst 390 wietplanten in naastgelegen bedrijfspand; rechter geeft gemeente gelijk

VIDEO Elektri­sche ‘vleermuis’ hoor je op Eindhoven Airport niet eens aankomen

31 augustus EINDHOVEN - Het eerste elektrische vliegtuig landde dinsdag op Eindhoven Airport. Eén ding is zeker: als alle kisten op de luchthaven zó stil zijn, zouden omwonenden een gat in de lucht springen. Maar of het ooit zo ver zal komen? Veel verder dan een enkeltje Breda-Eindhoven is nu nog niet mogelijk.