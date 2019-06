Woning in Maarheeze overvallen door twee gewapende mannen

Oppositie Hee­ze-Leen­de ziet financieel donkere vergezich­ten

27 juni HEEZE-LEENDE - In Heeze-Leende lijkt er -zeker in vergelijking met veel andere gemeenten- financieel gezien geen aanleiding voor grote ongerustheid. Tenminste, wanneer er 4 jaar vooruit gekeken wordt. Maar dat is niet realistisch, aldus de VVD. Want de grote investeringen komen daarna. De oppositiepartij wil (en krijgt) daar in het vervolg een overzicht van.