Woningbouw Cranendonck loopt nog altijd stroef

CRANENDONCK - Het wil in Cranendonck maar niet lukken om de woningbouw in een hogere versnelling te krijgen. De Cranendonckse politiek vraagt al een tijdje om een nieuwe uitbreidingslocatie. Maar vanuit het gemeentehuis is nog geen zicht op een mogelijke plek.

Volgens de gemeentelijke woonvisie moeten tussen 2016 en 2029 in totaal 815 woningen in Cranendonck worden gebouwd. Dat zijn er ruim 58 per jaar. Vorig jaar bleef de teller staan op 37 woningen en in 2019 werden slechts 45 huizen opgeleverd. Ook de eerste drie maanden van dit jaar laten met slechts dertien nieuwe woningen geen verbetering zien.

Quote Het wordt niet beter Karel Boonen, Cranendonck Actief!

Karel Boonen van Cranendonck Actief! gaf dinsdagavond in de commissievergadering aan geen vertrouwen meer te hebben in de huidige aanpak. ,,Het aantal opgeleverde woningen is te laag. Er is geen inzicht voor welke doelgroepen wordt gebouwd. Er zijn veel klachten over de dienstverlening binnen de gemeente. En er wordt een toekomst voorgespiegeld die niet reëel is”, somde Boonen op. ,,Het wordt niet beter.”

Quote Waar gaat het mis? Jordy Drieman, VVD Cranendonck

Het college van B & W kreeg vorig jaar vanuit de gemeenteraad de opdracht op zoek te gaan naar een geschikte uitbreidingslocatie in de gemeente. Jordy Drieman (VVD) verweet het college daar niets mee gedaan te hebben: ,,We willen graag tempo in de woonvisie en hebben u gevraagd per direct aan de slag te gaan met uitbreidingslocaties. Waar gaat het mis”, aldus Drieman.

Actieve grondaankoop

Tijdelijk portefeuillehouder wethouder Frans Kuppens (CDA) kon de fracties dinsdag geen duidelijkheid geven over een mogelijke nieuwe uitbreidingslocatie. Wel gaf de wethouder aan dat de gemeente bezig is om alle voors en tegens in beeld te brengen met betrekking tot het actief aankopen van grond door de gemeente voor zo’n uitbreidingslocatie. Deze stap is nagenoeg gezet en het voorstel kan na de zomer met de fracties worden besproken.

Daarnaast zit er volgens Kuppens toch een behoorlijk aantal nieuwe woningen in de pijplijn. Voor 152 woningbouwplannen zijn vergunningen verleend. Daarvan zijn 64 huizen al in aanbouw. Voor de overige 88 is vrij recent een vergunning verleend. 202 aanvragen zitten nog in de vergunningsprocedure.

‘Inbreidingslocaties drogen op’

Grootschalige bouwprojecten vorderen volgens Kuppens gestaag. Binnen het project Neerlanden II moeten volgens planning in 2022 vijftig woningen worden opgeleverd. Een ander langlopend project is Boschakkers II in Budel - tegenover de straat Spar - dat enkele jaren geleden door de provincie on hold werd gezet. ,,De ontwikkelaars zijn volop bezig om de plannen daar door te zetten”, aldus Kuppens.

Maar niet alle fracties waren daar tevreden mee. Jos Derks van ELAN: ,,De inbreidingslocaties drogen op. We zullen actief op zoek moeten naar nieuwe uitbreidingslocaties anders lopen we straks achter de feiten aan.”