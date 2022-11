Woningbouw Waterbrink in Maarheeze weer vertraagd

MAARHEEZE - Er worden voorlopig nog geen nieuwe woningen gebouwd voor het project De Waterbrink in Maarheeze, voorheen Neerlanden II genoemd. De onduidelijkheid rond de stikstofregels gooit roet in het eten.

Het was de bedoeling dat er nu al de nodige bouwactiviteiten aan de Neerlanden te zien zouden zijn. Volgens de planning, zoals die in oktober 2021 bekend gemaakt werd, zou het terrein al vanaf september bouwrijp gemaakt moeten worden. Daar is nog geen sprake van. Sterker nog, het is onduidelijk wanneer dat wel het geval gaat zijn.

Veel onduidelijkheid rond uitleg stikstofregels

Volgens René Detmers van het bedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling, die de woningen van dit project gaat bouwen, komt de vertraging doordat het stikstofbeleid weer is aangepast. ,,Daar is nog veel onduidelijkheid over. We denken dat we enkele maanden vertraging oplopen, maar dat we in 2023 zeker kunnen beginnen.”

Als echt helemaal duidelijk is hoe de stikstofregels uitgelegd moeten worden, kan ook bepaald worden of er in de eerste fase zoveel woningen gebouwd kunnen gaan worden als eerder toegezegd was. Dat zijn 69 woningen. Pas als alles rond de stikstof duidelijk is, kan bepaald worden of dit aantal voor de eerste fase overeind blijft of wellicht naar beneden moet worden bijgesteld.

In een tweede fase zouden er nog 25 woningen gebouwd worden. ,,Het kan ook zomaar zijn dat we in drie fases moeten gaan bouwen”, aldus Detmers.

Pas als de fasering met het juiste aantal te bouwen woningen helder is, kan ook worden begonnen met het inschrijven voor de woningen. De 29 sociale huurwoningen worden toegekend door woningcorporatie woCom. Die gebruikt daarvoor het woonruimteverdeelsysteem Wooniezie.

Bij de vertraging spelen ook de huidige bouwkosten en hoge rente een rol. ,,De verkoopopbrengsten spelen zeker mee. We gaan pas bouwen als vooraf de woningen verkocht zijn”, aldus Detmers. Het bestemmingsplan is eerder dit jaar al goedgekeurd.

Er verandert niks aan de afgesproken aantallen woningen

Vooralsnog houdt hij vast aan de eerder afgesproken aantallen woningen. Er komen 29 sociale huurwoningen, 10 sociale koopwoningen, 23 rijtjeswoningen, 22 twee-onder-een-kappers en 10 vrijstaande woningen. Alle woningen worden minimaal energieneutraal gebouwd. Van de 29 sociale huurwoningen zijn er 18 bedoeld voor senioren: die worden levensloopbestendig gebouwd. De overige 11 sociale huurwoningen gaan naar starters.

Midden in het plan De Waterbrink komt een brink, een sociale ontmoetingsplek waar kinderen kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt veel groen aangeplant en er komt een bloeiboog: het hele jaar door staat er dan iets in bloei, waardoor insecten en vogels het hele jaar er voedsel kunnen vinden.