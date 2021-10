Woningen in centrum Leende binnen week verkocht; toekomstige bewoners leren elkaar kennen op bouwplaats

LEENDE - Het is dan toch echt zover. De woningen in het oorspronkelijke centrumplan in Leende zijn in aanbouw. Dinsdag was op de bouwplaats een officieel aftrapmoment waarbij de toekomstige bewoners kennis maakten met elkaar.

Over een jaar moeten de 26 huizen in het nieuwe wijkje aan de Schoolstraat klaar zijn. De fundering ligt er al. Toen de woningen van de zomer in de verkoop gingen, waren ze na een week allemaal verkocht.

In tegenstelling tot de vaart die er nu in zit, kende het bouwproject juist een lange aanloopfase. Veel ging mis in het centrumplan in Leende, waarvoor in 2007 de eerste schetsen werden getekend en waarin ook de bouw van dorpshuis De Schammert was opgenomen. Omwonenden gingen keer op keer in bezwaar waardoor de bouw meerdere malen werd uitgesteld.

En tot overmaat van ramp mochten de drie samenwerkende woningcoöperaties na de invoering van de nieuwe Woningwet ineens de woningen niet meer bouwen. In Bots Bouwgroep uit Deurne werd een nieuwe ontwikkelaar gevonden.

Dat het zo lang heeft geduurd, daar wil Leendenaar Frans van Weert tijdens de feestelijke start niet te lang bij stil staan: ,,Ach, goei werk heeft tijd nodig.” Hij is blij dat hij samen met zijn vrouw Helma een hoekwoning heeft kunnen kopen. ,,We zijn allebei 59 jaar. Voor ons is dit nu een mooie stap. We hebben straks in een keer alles nieuw.”

Diana van der Sanden (24) en Robin Heijing (23) hebben op de plek waar hun huis wordt gebouwd net kennis gemaakt met hun toekomstige buren. Diana komt uit Gerwen, Robin woont in Eindhoven. Ze lazen op Facebook over het bouwproject in Leende en schreven zich in.

Het is hun eerste huis samen. Ze hebben zin in de verhuizing naar Leende. Dat de woning iets uit de richting van hun huidige woonplaatsen ligt, vinden ze geen bezwaar. ,,Naar Eindhoven is maar 20 minuten rijden met de auto”, zegt Robin. De stap van Gerwen naar Leende is voor Diana ook niet groot. ,,Ik ben wel gewend om in een dorp te wonen.”

Een stukje verderop staan Demi Bierings (23) en Robert Beijers (25) de oppervlakte van hún toekomstige huis al op te meten. ,,Dat we een beetje een inschatting krijgen”, legt Robert uit. Hij woont nu nog in Waalre. Demi woont nog bij haar ouders in Leenderstrijp.

Ze beseft dat ze geluk heeft gehad, dat ze in aanmerking kwam voor een van de 26 huizen. ,,Ik wilde sowieso in Leende blijven wonen. En zoveel huizen komen er hier niet vrij”, vertelt ze.

Wethouder knipt lint Achter 't Lint door

De nieuwe wijk heet Achter ‘t Lint en telt dertien sociale koopwoningen en dertien vrije sector-woningen. De omvang van de percelen verschillen. De sociale woningen werden verkocht vanaf 210.000 euro. De prijzen van de andere huizen varieerden tot 352.000 euro. De woningen worden gasloos gebouwd en krijgen een warmtepomp en zonnepanelen.

Wethouder Frank de Win van Heeze-Leende knipte dinsdag samen met Martien Bots van ontwikkelaar Bots Bouwbedrijf symbolisch een lint door waarmee bouwproject Achter ‘t Lint van start is gegaan.

Volledig scherm Wethouder Frank de Win van Heeze-Leende knipt met assistentie van directeur Martien Bots van ontwikkelaar Bots Bouwbedrijf symbolisch het lint door waarmee bouwproject Achter 't Lint van start is gegaan. De toekomstige bewoners kijken toe. © Rene Manders/DCI Media