Wooncomplex met vijftien sociale huurwoningen in Budel klaar

Theater in De Cantine na jaren weer open: ‘Niet helemaal meer zoals vroeger, maar heel blij met de opknap­beurt’

13 september Oude tijden herleven in het Cantine Theater in Budel-Dorplein. De theaterzaal in de oude Cantine, het grote rijksmonument in het dorp, is stapje voor stapje hersteld door vrijwilligers. ,,Ik ben hier al zeker 50 jaar niet meer geweest, maar het was meteen ‘wauw’ toen ik de zaal binnenliep.”