Woonlasten stijgen in Heeze-Leende

Een huishouden met een eigen woning is in Heeze-Leende volgend jaar gemiddeld 34 euro meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten. Een huishouden in een huurwoning betaalt 15 euro meer. De afvalstoffenheffing stijgt met 12 euro en de rioolheffing met 3 euro. De onroerendezaakbelasting voor woningbezitters stijgt met 19 euro, vooral vanwege de hogere WOZ-waarde van woningen. De lokale woonlasten voor een huishouden met een eigen huis stijgen zo komend jaar naar 912 euro. Dat was dit jaar nog 878 euro. Huishoudens met een huurwoning gaan wat betreft de lokale woonlasten gemiddeld van 505 euro naar 520 euro. Met de genoemde verhogingen verwacht Heeze-Leende in totaal ruim 2 ton extra op te halen.

Behalve de stijging van de lokale belastingen, stelt het college van B en W in de deze week gepresenteerde programmabegroting 2021-2024 ook voor om in totaal 579.000 euro uit de algemene reserves te halen. In het gemeentelijke spaarpotje blijft na de greep nog iets minder dan 2,5 miljoen euro over.

Net als andere gemeenten kampt Heeze-Leende met stijgende kosten in het sociaal domein. Volgens wethouder Financiën Pieter van der Stek is Heeze-Leende een financieel gezonde gemeente: ,,We zijn in staat om de financiële gevolgen van mogelijke risico’s op te vangen. Daarnaast kunnen we voor Heeze-Leende belangrijke projecten co-financieren samen met andere partners daar waar het gaat om duurzaamheid, economie, leefbaarheid en de zorg. Dit heeft wel wat hoofdbrekens gekost en we hebben ook keuzes moeten maken in beleid.”

Zo gaat het college aan de slag met de aanleg van een ontsluitingsweg, centraal door de gemeente Heeze-Leende. De weg moet zorgen voor een reductie van verkeer door de kernen van zowel Heeze, Leende als Sterksel. Hiervoor wordt de komende periode jaarlijks 50.000 euro beschikbaar gesteld.

Daarmee kunnen in eerste instantie haalbaarheidsonderzoeken worden betaald. In het kader van duurzaamheid wordt een visie over warmtetransitie opgesteld om te bepalen hoe en wanneer alle woonwijken losgekoppeld kunnen worden van aardgas. Kosten: 74.000 euro. Behalve voor de centrumontwikkelingen en het schoolgebouw van de Berkenschutse, wordt ook geld vrijgemaakt voor een strategische visie voor sportpark Lambrek. Kempenhaeghe is met een vastgoedvisie bezig met overlap en combinatiemogelijkheden met het sportpark.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in de vergadering van 26 oktober en 2 november.