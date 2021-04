Wow-effect in Leende; appartementenvilla op plek woonwinkel

LEENDE - De Eindhovense projectontwikkelaar Symphony Estates gaat zes luxe appartementen bouwen aan de Kerkstraat 1 in Leende, waar nu nog meubelzaak Van de Plas is gevestigd. De naam: Villa de Linde.

De nieuwbouw krijgt de uitstraling van een herenhuis. Zo is er volgens de ontwikkelaar extra aandacht voor traditionele architectuur, rijke detaillering en hoogwaardige afwerking. De appartementen krijgen een oppervlakte van 150 vierkante meter en worden gebouwd in drie bouwlagen met dakterras. Ook krijgt het gebouw een parkeerkelder.

De verwachting is dat de woningen al eind dit jaar in de verkoop gaan. De start van de bouw is gepland in het tweede kwartaal van 2022. De oplevering is dan eind 2023. Hoeveel de woningen gaan kosten is nog niet bekend.

De naam Villa de Linde verwijst naar de historische herkomst van de naam Leende. Een andere verwijzing is die naar de grote lindeboom net naast de locatie aan de linkerzijde van het Kerkpad. In het ontwerp van de tuin is ook een royale lindeboom opgenomen.

Wow-effect in Leende

Symphony Estates richt zich vooral op kleinschalige woonprojecten in het hogere marktsegment. Ook in Dommelen en Gerwen worden soortgelijke projecten gerealiseerd.

Volgens Olaf Schoofs, directeur van Symphony Estates gaat de villa voor een wow-effect zorgen in Leende: ,,We hebben de afgelopen maanden volop overleg gehad met de omwonenden over het plan. De mensen zijn positief en waar nog vragen zijn over privacy, zijn we oplossingen aan het bespreken.”

De gebroeders Ronald en Marcel van de Plas hebben voor het gedeelte waarop de woonwinkel staat inmiddels een overeenkomst met de Eindhovense ontwikkelaar. Met de bouw van Villa de Linde verdwijnt na zestig jaar Van de Plas Interieurs op die locatie. Ronald en Marcel van de Plas hebben de toekomst van hun bedrijf nog in beraad.

Vraagtekens bij slechts zes woningen

De gemeenteraad van Heeze-Leende reageerde maandagavond overwegend positief op de nieuwbouwplannen in Leende. De fracties stemden in met een zogeheten coördinatieregeling voor de bouwlocatie, zodat procedures gekoppeld kunnen worden en er voor de ontwikkelaar flink wat tijdwinst is te behalen.

Wel zetten enkele fracties vraagtekens bij de omvang van het project: slechts zes woningen. Aan de achterzijde van het perceel liggen de volkstuintjes van zorgcoöperatie Graag Gedaan en ook op de plek waar nu een hal staat, zouden woningen gebouwd kunnen worden.

Jack de Turck van Lokaal Heeze-Leende: ,,Daar liggen mogelijkheden om de woningbouw in Leende vlot te trekken en de mensen uit Leende meer mogelijkheden tot woningen te verschaffen.”

Aan de achterzijde van de woonwinkel lag aanvankelijk al een plan voor de bouw van enkele seniorenwoningen, maar dat is door het college afgekeurd.