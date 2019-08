‘Ze hebben zelfs het juiste lettertype gekozen’

Openlucht­mis in Heeze: ‘Een van de mooiste vieringen van het jaar’

9:46 HEEZE - Openluchtmissen zijn er sinds jaar en dag in alle kernen van Heeze-Leende. De Sint Jansviering in Leenderstrijp staat zelfs op de erfgoedlijst. Op 18 augustus is de openluchtmis in de pastorietuin van Heeze.