Zep uit Budel-Dorplein heeft een mini-regenwoud in zijn achtertuin

De liefde voor tropische vogels kreeg Verdonschot met de paplepel ingegoten. ,,Ik ben niet, zoals veel mensen, begonnen met een parkiet, maar met een suikervogeltje”, vertelt de Dorpleiner.

Verdonschot, die een hoveniersbedrijf runt, bracht op zijn 18de vier maanden door in Costa Rica. Hij liep er stage in een nationaal park. Daar bloeide de liefde voor de tropen helemaal op. Verdonschot bezocht het Midden-Amerikaanse land inmiddels zeven keer. ,,Ik heb wekelijks contact met een gids uit het land. Met hem wissel ik foto’s en filmpjes van vogels en nestjes uit.”

Costa Rica op kleine schaal

In zijn achtertuin maakte hij Costa Rica op kleine schaal na. In vijf jaar tijd is daar een vogel- en vlinderverblijf van dierentuinachtige proporties verrezen. Zodra je de grote, tropische kas betreedt, dan waan je je door de exotische planten, vogels, kikkers en hagedissen, midden in het regenwoud. Het verblijf is recentelijk uitgebreid met een metershoge volière en een nieuwe ruimte voor het kweken van vogels. Verdonschot: ,,Dat is iets waar ik me de komende jaren nog meer op wil gaan richten.”

Verdonschot houdt vruchten- en insectenetende vogels, zoals kolibries, suikervogeltjes, brilvogels en toekans. Bijna alle vogels staan geregistreerd. Zijn tropische vlinders zijn ondergebracht in een aparte ruimte. ,,De cocons bestel ik in Costa Rica. Met de opbrengst wordt het tropisch regenwoud onderhouden.”

Importeren wilde vogels niet meer toegestaan

Het importeren van vogels uit het wild is al jaren niet meer toegestaan. ,,Dat is natuurlijk goed voor de natuur. Het is daardoor alleen mogelijk om met kwekers wat uit te wisselen. Het is enkel wat er in Europa nog gekweekt wordt wat gehouden kan worden. En juist daar moeten we zuinig op zijn, want anders verdwijnen er soorten in gevangenschap.”

Quote Een vogel moet ruim in het groen kunnen zitten Zep Verdonschot

Een goede huisvesting is daarom heel belangrijk, vindt Verdonschot. ,,Ik probeer de natuurlijke habitat zo goed mogelijk na te bootsen. Een vogel moet ruim in het groen kunnen zitten.”

Zijn Facebookpagina Tropical Paradise heeft wereldwijd vierduizend volgers. ,,Regelmatig komen er mensen uit heel Europa bij mij een kijkje nemen. En onlangs heb ik vanuit mijn vakantieadres in Frankrijk nog een paar honderd kilometer gereden voor een paar kleine vogeltjes.”

Vroeg uit de veren

Er gaat veel tijd in zijn uit de hand gelopen hobby zitten. Iedere ochtend moet Verdonschot vroeg uit de veren om zijn vogels eten te geven. Het kweken vergt daarnaast veel geduld. Na drie jaar wachten werden dit jaar de eerste ‘Dorpleinse’ prachtmanakins geboren. Dat gebeurde precies zoals in de natuur. ,,Dat geeft natuurlijk een enorme kick. Alleen al de paringsdans was prachtig om te zien. Daarna heeft het vrouwtje haar eigen nestje gemaakt.”