Zes honden van uitlaatservice bijten jonge ree dood: ‘Mijn vrouw hoorde het kalfje gillen’

De verontwaardiging klinkt een paar uur later nog volop door in de stem van Hans van Lieshout. ,,Toen onze hond begon te blaffen, is mijn vrouw gaan kijken wat er buiten gebeurde. Daar zag ze hoe zes loslopende honden van een hondenuitlaatservice op een reekalfje aan het jagen waren. Mijn vrouw hoorde het kalfje gillen.” De eigenares was bezig om ze weer aan de lijn te krijgen, maar dat was al te laat. Nadat Mieke van Lieshout het jonge hertje in haar armen had genomen, blies het zijn laatste adem uit.