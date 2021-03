Zeventig Heezenaren willen samen eigen huis bouwen in hun dorp, maar waar?

D66 Brabant: beginners­fou­ten bij mislukte aanschaf zuinige wegverlich­ting of toch andere oorzaak?

11 maart DEN BOSCH - Maakte de provincie Noord-Brabant beginnersfouten bij de mislukte aanbesteding van 6500 energiezuinige straatlampen of is er toch iets anders aan de hand? Dat vraagt D66 in Brabant zich af over het miljoenenproject dat door ophef tijdens de aankoopprocedure veel later kan worden uitgevoerd dan beloofd.