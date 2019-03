Zinkfabriek in Budel moet betalen om slagboom-fout

BUDEL - Zinkfabriek Nyrstar in Budel moet tienduizenden euro's betalen na een ongeval waarbij een werknemer in 2016 een slagboom op zijn hoofd kreeg. Dat heeft de rechter besloten. En er was haast bij, want de financiële situatie bij de zinkfabriek is zorgelijk.

Snel schakelen is er niet meer bij en hij kan ook niet tegen prikkels. Hij heeft last van duizeligheid, vergeetachtigheid en hoofdpijn. Een werknemer van het Budelse bedrijf Nedzink heeft nog dagelijks last van een ongeval in de vroege ochtend van 31 mei 2016. De man is deels arbeidsongeschikt door een 'foutje' van de portier op terrein van de wereldwijd opererende mijnbouwer en metaalhandelaar Nyrstar.

Die drukte op een verkeerde knop waardoor niet de slagboom die hij eigenlijk wilde sluiten naar beneden ging maar een tweede slagboom; die van het fietspad. Precies op dat moment even na half zeven liep de bewuste medewerker op dat fietspad. De slagboom zag hij nooit aankomen, deze kwam met een klap op zijn achterhoofd terecht waardoor hij ten val kwam. Zonder zichtbare verwondingen maar geschrokken en wat draaierig ging het slachtoffer van het ongeluk gewoon aan het werk. De duizeligheid verdween echter niet. Een dag later werd bij hem een hersenschudding vastgesteld. De man kwam thuis te zitten.

Nyrstar

Tweeënhalve maand later werd terreineigenaar Nyrstar door hem aansprakelijk gesteld. De oude wordt de werknemer niet meer, hij is uiteindelijk voor iets meer dan vijftig procent arbeidsongeschikt verklaard. Zijn dienstverband bij Nedzink is teruggeschroefd naar een werkweek van twintig uur als werkvoorbereider van de Technische Dienst. Sindsdien ontvangt hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Uiteindelijk komt de zaak bij de rechter terecht. De man eist 20.000 euro als voorschot op de schadevergoeding. Maar Nyrstar wijst erop dat de man over het fietspad liep terwijl er ook een trottoir was: hij liep ergens waar dat niet mocht. De rechter ging daar in deze week gepubliceerde uitspraak niet in mee. Het is een veelgebruikte looproute en bovendien blijkt uit niets dat de portier keek of er iemand liep of fietste. De rechter besliste dat Nyrstar volledig aansprakelijk is. Nyrstar moet ook een vergoeding betalen aan Nedzink, de werkgever van de man.