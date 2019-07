ZLTO ongerust over kwetsbaarheid ventilatiesystemen, onder meer na brand in Heeswijk-Dinther en Maarheeze

Woensdag stierven aan de Berkenvenseweg, tussen Loosbroek, Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther, zeker 150.000 kippen en kuikens bij een pluimveehouderij nadat een kleine brand in de meterkast zo'n systeem platlegde. Een stroomstoring bij een varkenshouderij in Maarheeze kostte een dag eerder aan 2100 dieren het leven, omdat de luchttoevoer uitviel en de varkens zo onvoldoende zuurstof kregen. In het Zuid-Hollandse Middelharnis (honderden varkens op woensdag) en in het Limburgse Neer (vierduizend kippen op donderdag) ging het ook mis vanwege ventilatiesysteem die buiten gebruik raakten.

Regeerakkoord

‘Niet te bevatten aantallen’

De ongevallen in Brabant van deze week zijn wat hem betreft hét bewijs dat het kleinschaliger moet in de veehouderij. ,,Bij zulke mega-bedrijven loop je altijd extra risico. Of het nou gaat om sterfte door hitte, de verspreiding van ziektes of door een brand. Dit is geen houdbare situatie. Het wordt tijd dat de overheid stappen neemt en we met kleinere hoeveelheden dieren gaan werken. Anders ben ik bang dat we nog veel vaker dit soort verhalen moeten lezen.”