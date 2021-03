ZLTO ziet zonnepark in Budel niet zitten

Volgens de boerenorganisatie heeft het gebied waar het zonnepark is gepland optimale landbouwkundige mogelijkheden. ‘De met zorg ingerichte landbouwstructuur wordt door het park miskend en geweld aangedaan’, aldus de ZLTO in een brief aan de gemeente.

Voorzitter Mark van Kuijk vindt dat de gemeente zich moet houden aan de spelregels zoals die in de gemeentelijke visie voor zonneparken zijn vastgelegd. ,,Daarin staat dat landbouwgrond pas in beeld komt als het echt niet anders kan. Wij denken dat er voldoende andere mogelijkheden zijn.”

De gemeenteraad gaat later dit jaar over de vier initiatieven besluiten. Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag benadrukte de fractie van Cranendonck Actief maar weer eens tegen zonneparken op landbouwgrond te zijn. ELAN vindt dat er beter moet worden gekeken naar alternatieve locaties.

Het CDA is minder uitgesproken, maar plaatst wel vraagtekens bij het plan van Sunvest. ,,Zonneparken op landbouwgrond roepen steeds meer weerstand op. Ook in het kader van de voedselproductie”, aldus Pierre van Cranenbroek. Jordy Drieman van de VVD ziet vooral meer heil in een andere energiebron: ,,Laten we kijken wat de toekomst brengt. Wie weet is dat een mooie kerncentrale elders in het land.”