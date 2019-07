Zo belandde hondje Saar uit Heeze in de Nachtwacht van Rembrandt

VideoHEEZE - Pien Scheepers (14) uit Heeze wist wel dat ze een leuk hondje had, maar dat Saar ooit nog zou figureren in een replica van de Nachtwacht van Rembrandt? Dat had ze natuurlijk nooit kunnen dromen. ,,Ik heb haar een week lang getraind.”

Het project Nachtwacht360 is een initiatief van fotograaf Julius Rooymans en Hans Ubbink waarin ze een hedendaagse, fotografische replica hebben gemaakt van het bekendste schilderij van Rembrandt uit 1642. Alle figuranten zijn afzonderlijk gescreend en gefotografeerd. Alle kledingstukken zelfgemaakt. Een monsterklus, die uiteindelijk heeft geresulteerd in een doek dat nog tot en met 4 augustus is te bewonderen in Amsterdam.

Een glansrol is weggelegd voor de Hollandse Smous Saar(1) van Pien Scheepers(14) uit Heeze. Om aan precies de juiste figuranten te komen, werd onder andere in deze krant een oproep gedaan. Moeder Anne Stas zag die oproep en dacht aan haar eigen huisdier van dat niet alledaagse ras. Ze stuurde foto’s en kreeg meteen een reactie van de fotograaf om meer materiaal maar dan in dezelfde houding als op de Nachtwacht.

,,Het leek me echt fantastisch om mijn eigen hondje in de Nachtwacht terug te kunnen zien", zegt Pien Scheepers. ,,Ik ben toen iedere dag met haar gaan oefenen. Dan hield ik een snoepje naar beneden en zodra ze de juiste houding aannam zei ik 'blijf'. Na verloop van tijd had ze het kunstje onder de knie.” Uit ongeveer 200 aangemelde honden werd Saar als winnaar uitgekozen. ,,We zijn uitgenodigd om naar het atelier te komen in Amsterdam. De hele fotoshoot duurde een paar uur, echt alles werd uit de kast getrokken om Saar perfect op de foto te krijgen. Ze kreeg zelfs een handgemaakte gouden halsband met diamanten om.”

Staatsportret in stijl

In ruil voor deelname krijgt de familie een staatsportret in de stijl van de Nachtwacht en is hun Saar te bewonderen op het grote doek van vier bij vijf meter. Op de expositie zijn ook de 35 afgeleide portretten en objecten van het project te zien.

,,Van tevoren wisten we niet dat het zo groots en professioneel werd aangepakt. Het is echt geweldig om te zien hoeveel mensen hier met zoveel passie aan hebben gewerkt", zegt Anne Stas. Van sterallures is bij de jonge Saar nog weinig te merken. ,,Ze kan nog altijd normaal over straat in Heeze", lacht Pien.

Volledig scherm Nachtwacht360 voorkant kosteloos © JULIUS ROOYMANS

Volledig scherm Pien Scheepers(14) uit Heeze trainde hondje Saar om de juiste pose aan te in het project NAchtwacht 360. © Anne Stas