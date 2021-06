Zoekactie op Strabrechtse Heide voorbij: lichaam Tanja Groen niet gevonden

Nieuwe aanknopingspunten

Tanja Groen verdween in augustus 1993 spoorloos na een studentenfeestje in Maastricht, de stad die ze net aan het leren kennen was. Na 28 jaar wordt er nog steeds naar haar gezocht in de hoop dat ooit duidelijk wordt wat haar is overkomen. Dat er in Heeze wordt gezocht, heeft alles te maken met Wim S. Deze Geldroppenaar wordt al sinds de jaren zestig in verband gebracht met de vermissing van verschillende vrouwen.