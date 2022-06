Zonnepark Aardbrandsven in Budel kan er komen, maar het is nog geen gelopen race

Bij eerdere besprekingen van het zonnepark - ter grootte van 49 hectaren netto aan zonnepanelen - tekende zich al een meerderheid voor dit plan af. Tijdens de laatste commissievergadering bleef onduidelijk hoe ELAN – met zeven zetels de grootste fractie – uiteindelijk tegen het plan aankeek.

Tal van bezwaren deden de fractie ertoe besluiten om nog eens intern het plan tegen het licht te houden. Zo ziet de ZLTO goede landbouwgrond opgeofferd worden, en opmerkingen van gedeputeerde Ronnes tijdens een vergadering van Provinciale Staten, gaven aan dat de provincie met een kritisch oog naar de ontwikkeling van dit zonnepark kijkt.

Liever een groot park dan tien kleine

Uiteindelijk bleek dinsdag dat dit niet tot andere inzichten heeft geleid: ,,Wij zijn voorstander van dit plan. We zien liever een groot zonnepark, dan tien kleinere”, aldus Geert Rijkers van ELAN. Hoewel de VVD liever zonnepanelen op daken ziet, is de partij toch voor uitvoering van dit project: ,,We hebben uitgesproken dat we geen windmolens binnen onze gemeente willen, maar we willen wel een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie”, stelt Willem Swinkels.

Quote De ZLTO heeft maar één belang en dat is de landbouw houden zoals het nu is. Wij worden echter blij van dit plan CDA en Pro6

Ook CDA en Pro6 scharen zich achter het plan. Bart Kraaijvanger stapt over de bezwaren van de landbouworganisatie heen: ,,De ZLTO heeft maar één belang en dat is de landbouw houden zoals het nu is. Wij worden echter blij van dit plan.” Alleen Cranendonck Actief heeft bezwaren tegen dit zonnepark. ,,We zien het niet zitten op deze locatie. Er wordt goede grond ter grootte van 150 voetbalvelden omgebouwd naar een zonnepark. We moeten goed nadenken hoe we omgaan met goede landbouwgrond. In Cranendonck hebben we ook grond die minder geschikt is voor landbouw”, vindt Koen van Laarhoven.

Juridische stappen

Eerder had agrariër Paul Horst ook zijn bedenkingen geuit tegen het plan. Hij is zeker geen tegenstander van zonnepanelen, maar wel van de werkwijze van de gemeente. Hij ziet ook goede landbouwgrond opgeofferd worden aan het zonnepark. Zelf heeft hij minder goede grond in de nabijheid van het AZC en de A2, waar hij ook een – klein – zonnepark zou willen aanleggen. Uitruil van die gronden zou volgens hem moeten kunnen. ,,Ik heb echter nooit de kans gekregen om een zonnepark aan te leggen. De gemeente heeft mij nooit geïnformeerd. Nu wordt het criterium gehanteerd ‘liever een groot zonnepark dan kleinere’, maar daarover staat niets in de zonnevisie. Ik hoop dat de gemeente nog met mij in gesprek wil, anders sluit ik juridische stappen zeker niet uit ”, aldus Horst.