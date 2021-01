Zonnepark in Budel; niet 50 maar 57 hectare zonnepanelen

BUDEL - Het geplande zonnepark achter de Ruilverkavelingsweg in Budel wordt een flink stuk groter. Maar liefst 57 hectare landbouwgrond wordt ingericht met zonnepanelen. Dat was tot voor kort 50 hectare.

Het park zelf wordt 76 hectare groot. Op 57 hectare worden daadwerkelijk zonnepanelen geplaatst. Door de uitbreiding is er straks plek voor 200.000 zonnepanelen. Dat zijn er 70.000 meer dan in het vorige plan. Projectleider Pieter de Lange van ontwikkelaar Sunvest: ,,We hebben recentelijk met de gemeente om tafel gezeten en zij gaven aan dat we naar 57 hectare mogen. Dat is de omvang zoals we die in ons allereerste plan ook voor ogen hadden.”

Op jaarbasis moet er 90.000 megawattuur worden opgewekt. Die stroom gaat straks eerst naar een nieuw te bouwen middenspanningstation. Daarvoor wordt netbeheerder TenneT ingeschakeld. Uiteindelijk moet de stroom zijn weg vinden op het hoogspanningsnet. Waar het middenspanningsstation wordt gebouwd is nog niet bekend. Maar volgens Sunvest wordt het gebouwtje bij het park mooi ingepast in het landschap.

Dat geldt overigens voor het hele plan, waarin behalve veel aandacht voor flora en fauna ook elementen voor recreatie en educatie zijn opgenomen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm In het zonnepark wordt ook een vlonderpad aangelegd. © @Sunvest

Als het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad wil Sunvest de percelen aankopen van de vier grondeigenaren. Het zonnepark in Budel heeft de naam Aardbrandsven en is slechts een van de vier zonneparken die in de gemeente Cranendonck in de komende jaren worden aangelegd. De gemeente heeft afgesproken dat tot 2024 in totaal maximaal 83 hectare aan zonneparken mag worden gebouwd. De drie andere parken verrijzen in Maarheeze.

Nieuwe energiecoöperatie Heidezon

De gemeente heeft als eis gesteld dat vijftig procent van de zonneparken ‘eigendom’ moet zijn van de lokale omgeving. Sunvest gaat hiervoor niet in zee met de al bestaande Coöperatie Cranendonck, maar met de deze week opgerichte energiecoöperatie Heidezon. Deze coöperatie wordt met Sunvest mede-eigenaar van het zonnepark en krijgt 50 procent zeggenschap.

Voorzitter Rudy Snel van Coöperatie Cranendonck is verrast door de keuze van Sunvest voor een compleet nieuwe energiecoöperatie: ,,Vreemd, want wij waren al met Sunvest in gesprek. We hebben samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een mooi plan opgesteld waar ook de gemeente achterstaat.”

900.000 tot 1,5 miljoen euro wordt lokaal geïnvesteerd

Het bestuur van de kersverse Energiecoöperatie Heidezon moet nog wel worden ingevuld. Jeroen Schmaal van Sunvest verwacht dat er vanuit het zonnepark 900.000 tot 1,5 miljoen euro in vijftien jaar voor Budel beschikbaar komt. ,,Een bedrag dat lokaal moet worden geïnvesteerd en wordt berekend aan de hand van de energieopbrengst van het park. Energiecoöperatie Heidezon en de gemeente gaan spelregels vastleggen waar het geld in kan worden geïnvesteerd”, aldus Schmaal.

Inwoners van Cranendonck kunnen daarnaast actief participeren in het zonnepark door via Heidezon panelen aan te schaffen en gebruik te maken van de postcoderoosregeling.