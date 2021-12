Zonnepark op Aarbrandsven: ‘Ik ga discussie over kwaliteit grond niet aan’

BUDEL - Het lijkt er op dat een meerderheid van de gemeenteraad meegaat in de plannen van zonnepark-ontwikkelaar Sunvest om zonnepark Aardbrandsven in Budel aan te leggen. Op 14 december bespreekt de gemeenteraad het plan.

Voorafgaand aan de bespreking in de raadsadviescommissie, dinsdag 30 november, deden voor- en tegenstanders van het 76 hectaren grote zonnepark nabij de Ruilverkavelingsweg en Randweg-Oost in Budel nog een ultieme poging om raadsleden aan hun zijde te krijgen.

Grondeigenaar George van Cranenbroek stelde dat de grond minder geschikt is om er een rendabel akkerbouwbedrijf te runnen. Mark van Kuijk van ZLTO De Groote Heide bepleite juist het tegendeel: ,,Het is geschikte grond voor goede landbouw. Menig agrariër is er jaloers op.”

Quote Het is een mooie ruimtelij­ke locatie waar het zonnepark goed in te passen is. We zien liever een paar grote zonnepar­ken dan een heleboel kleine zonne­parkjes van bijvoor­beeld vijf hectaren Patrick Beerten, gemeenteraadslid Elan

De commissieleden wilden graag buiten deze discussie blijven. ,,De discussie over de kwaliteit van de grond ga ik niet aan”, zei Patrick Beerten (Elan). Hij liet weten dat zijn partij het zonnepark wel ziet zitten: ,,De locatie Aardbrandsven is een mooie ruimtelijke locatie waar het zonnepark goed in te passen is. We zien liever een paar grote zonneparken dan een heleboel kleine zonneparkjes van bijvoorbeeld vijf hectaren.”

Marina Liebregts (VVD) is blij dat er een stap wordt gezet op het gebied van verduurzaming: ,,Het is een mooi plan. We zouden liever de daken van bedrijven volleggen en daarom wil ik het nog even bespreken binnen de fractie.”

Bedrijfsdaken met zonnepanelen

Panelen op de daken zou Wim Aarts (Pro6) ook graag zien. ,,Maar lang niet alle daken van bedrijven zijn er geschikt voor. Zon op het dak is onvoldoende om onze RES-opgave (Regionale Energie Strategie) te halen. Ik ben blij dat van de 76 hectaren van het Aardbrandsven 49 hectaren belegd wordt met panelen en de rest wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing.”

Ook Koen van Laarhoeven (Cranendonck Actief) ziet meer in panelen op bedrijfsdaken. ,,Het park wordt wel heel groot; er wordt wel 76 hectaren uit de landbouw gehaald. Ik heb nog wat bedenkingen”, aldus Van Laarhoven. Ook Hans Teklenburg (CDA) worstelt nog met de vraag of er landbouwgrond moet worden opgeofferd aan zonnepanelen. Op 14 december wordt het plan door de gemeenteraad besproken.

Oplossing voor elektriciteitstransport in zicht

Er lijkt inmiddels wel een oplossing in zicht voor het transport van de opgewekte elektriciteit. Volgens wethouder Frans Kuppens (CDA) zou het zonnepark aangesloten kunnen worden op een Tennet-aansluiting nabij zinkfabriek Nyrstar. Dat zou een alternatief zijn voor aansluiting op het hoogspanningsstation in Maarheeze, dat de hoeveelheid geleverde energie niet kwijt kan.

Sunvest is met Tennet in gesprek over verschillende alternatieven: de bouw van een middenstation nabij het Aardbrandsven, aansluiting op de Tennet-station op het industrieterrein in Budel-Dorplein, directe levering aan industrie of misschien toch levering aan het hoogspanningsstation in Maarheeze, als dat zou worden uitgebreid. ,,De vraag is niet óf Tennet voor een oplossing zorgt, maar wanneer. Dat kan best enkele jaren duren”, zegt Jeroen Schmaal van Sunvest.