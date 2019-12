Zonneparken in buitengebied Cranendonck

CRANENDONCK - Om aan de energiedoelen, die in 2030 bereikt moeten zijn, te voldoen, wil de gemeente Cranendonck meewerken aan het aanleggen van zonneparken in het buitengebied.

De gemeente wil toestaan dat ruim tachtig hectaren landbouwgrond gebruikt wordt voor het opwekken van zonne-energie.

Aan het volleggen van landbouwgrond wil de gemeente wel eisen stellen: het mag niet op zogenaamde bolle akkers, niet in Natura2000-gebieden, niet in waterbergingsgebieden en een zonnepark mag de doorzichten tussen de kernen niet in de weg staan. Om snel met de aanleg van zonneparken aan de slag te kunnen gaan en om duidelijk te maken aan welke eisen er voldaan moet worden, stelt de gemeenteraad de visie op zonneparken op 17 december vast.

Volgens wethouder Frans Kuppens (CDA) is de visie een eerste stap op weg naar het bereiken van de energiedoelen: ,,Panelen op ­daken hebben onze hoogste prioriteit. We gaan daarom intensief met ondernemers en bedrijven op industrieparken in gesprek. Maar met panelen op de daken alleen redden we het niet. Zonneparken zullen nodig zijn. De visie is ontwikkeld om aan te geven wat wel en wat niet kan in het Cranendonckse buitengebied. Het geeft antwoord op de vraag hoe we ­willen omgaan met de openbare ruimte.’’

Windmolens

Met de huidige kwaliteit zonnepanelen komt de gemeente echter niet in de buurt van de energieopwekking die in 2050 bereikt moet zijn. ,,We moeten ook omkijken naar windmolens. Die kunnen we niet onbeperkt neerzetten, maar ik ben ervan overtuigd dat we zoveel mogelijk gebruik moeten maken van windmolens’’, aldus Kuppens.

Om te voorkomen dat enkele grote investeerders met de winst van zonneparken gaan lopen, wil de gemeente dat de helft van elk zonnepark in lokale handen blijft. Een deel van de winst zou dan bij burgers die participeren of bij buurtprojecten terecht moeten komen. Wie een zonnepark op zijn grond wil aanleggen, krijgt daarvoor een vergunning voor 25 jaar.