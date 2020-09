Zorgboerderij De Molenschut in Leende bestaat tien jaar: ‘We willen onze gasten een mooie dag bezorgen’

Na de corona-uitbraak was de zorgboerderij van Thea van Mierlo (71) zeven weken gesloten. Maar de Leendse zorgboerin en haar medewerkers zaten niet bij de pakken neer en trokken er op uit. Onder meer boeken, puzzels en mozaïeksteentjes werden bij de gasten van zorgboerderij thuisbezorgd. ,,Ook zijn we individueel met mensen gaan wandelen. Dit was niet alleen voor hen belangrijk, het ontlastte ook de mantelzorgers”, zegt teamlid Daniëlle de Werdt.

Op 11 mei was iedereen weer welkom bij de zorgboerderij aan de Molenschut. Om de onderlinge afstand tussen de bezoekers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen wordt er met twee groepen van negen personen gedraaid. Dat is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke leefruimte bij de nieuwe kortverblijfkamers bij de dagopvang te betrekken. Van Mierlo: ,,De 1,5 meter afstand was even wennen, maar inmiddels is het een soort routine geworden.”

Drempel

De zorgboerderij is er niet alleen voor mensen met een agrarische achtergrond. Van Mierlo: ,,Hierover bestonden, zeker in het begin, nog weleens misverstanden.” De Molenschut biedt dagbesteding, verzorging en verpleging aan nog zelfstandig wonende ouderen. Zij kunnen bij de zorgboerderij knutselen, helpen met het verzorgen van dieren, bezig zijn in de groentetuin of gewoon genieten van het buitenleven. ,,We willen onze gasten een mooie dag bezorgen. In het begin moeten ze vaak een drempel over. Het eerste bezoek kan ook best confronterend zijn, maar onze ervaring leert dat mensen daarna graag terugkomen.”

Op dit moment telt de zorgboerderij 55 gasten, die een of meerdere dagen in de week gebruikmaken van de dagbesteding. De aanvragen stromen nu binnen, aldus Van Mierlo: ,,Vanwege corona gaan veel andere activiteiten voor onze doelgroep niet door.” De Werdt: ,,Op onze wachtlijst staan tien nieuwe mensen en daarnaast verschillende vaste gasten die vaker willen komen.”

Van Mierlo hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanbieden van de vier kortverblijfkamers. De kamers, die op de plek van het voormalige koeienverblijf zijn gerealiseerd, zijn bedoeld voor mensen die na een ziekenhuisopname onvoldoende zijn hersteld om naar huis te gaan, of moeten wachten totdat hun woning is aangepast. Van Mierlo: ,,Nu is het zo dat deze mensen vaak moeten uitwijken naar een zorghotel of verpleeghuis. Doordat het aantal plekken in de regio beperkt is komt het regelmatig voor dat mensen ver weg worden geplaatst.”