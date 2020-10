Zorgen bij slaapcentrum Kempenhaeghe: 'Apneu niet behandelen is duurder'

Zorginstituut Nederland, dat in opdracht van de overheid het basispakket bewaakt, kondigde eerder deze week aan dat behandelingen waarbij de wetenschappelijke onderbouwing tekortschiet wellicht uit het basispakket verdwijnen. Ook slaapcentra waar apneu-patiënten worden behandeld werden genoemd. Voorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland zei in een interview dat de wetenschappelijke onderbouwing van deze slaapcentra 'heel krap' is.



Longarts en slaapgeneeskundige Hennie Janssen is het daar niet mee eens. Ze verleent binnen het expertisecentrum voor slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe zorg aan mensen met complexe slaapstoornissen. In Heeze worden jaarlijks zo'n 500 tot 600 apneu-patiënten afkomstig uit heel Nederland behandeld. ,,95 procent van onze patiënten komt via een second opinion bij ons binnen. Ze hebben vaak een complexe aandoening waarbij uitgebreidere diagnostiek en intensieve begeleiding bij de behandeling nodig is."