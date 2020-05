‘Zorgen rondom bouw Schaapskooi Gastel serieus nemen’

Hoewel het voorstel als hamerstuk op de agenda stond, noopte een brief van omwonenden toch om even bij het te nemen besluit stil te staan. Op de valreep uitten omwonenden toch nog wat zorgen over de nieuwbouw aan ’t Lange. Gevreesd wordt voor meer parkeer- en geluidsoverlast. De raad roept de werkgroep die de nieuwbouw op zich neemt op om zorgen serieus te nemen. ,,We leggen dit project bij de Gastelnaren neer. Het is belangrijk voor de werkgroep om alle mensen zoveel mogelijk tevreden te houden”, vindt Jordy Drieman (VVD).