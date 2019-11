Zorgmaatregelen in vergrijzend Heeze-Leende

HEEZE-LEENDE - In Heeze komt in 't Perron een Geheugenhuis. Dat is een voorziening in de bibliotheek gericht op mensen met beginnende dementie en mantelzorgers van mensen met dementie.

Ook zijn er plannen voor een sociaal raadslieden-spreekuur. Om mensen wegwijs te maken in regeltjesland. Het zijn maatregelen die moeten bijdragen aan het sociale gezicht van de gemeente.

Niet dat inwoners van Heeze-Leende bovenmatig zorgbehoeftig zijn. Integendeel: in Heeze-Leende gaat het -in ieder geval financieel- op het vlak van zorg, werk en welzijn eigenlijk prima. ,,Zeker ten opzichte van andere gemeenten in de regio", zegt sociaal domein-wethouder Jan de Bruijn. Maar wat in Heeze-Leende weer wel nadrukkelijker dan in veel andere gemeenten speelt is de vergrijzing.

Hulp in de huishouding

Dat is onder meer zichtbaar in de Wmo-cijfers. Dit jaar is in Heeze-Leende bijna 2 miljoen euro nodig voor Wmo-voorzieningen zoals hulp in de huishouding, hulpmiddelen om mobiel te blijven en woningaanpassingen. Drie jaar geleden was dat ruim 1,5 miljoen euro. Ook het aantal mensen dat aanklopt bij de gemeente en in aanmerking komt voor zo'n Wmo-voorziening stijgt gestaag: van 772 in 2017 naar 872 nu.

Dit blijkt allemaal uit cijfers die betrekking hebben op zorg, werk en welzijn en die door het college van B en W twee maal per jaar bij elkaar geveegd worden. Ze geven de gemeenteraadsleden tijdig inzicht in (financiële) ontwikkelingen. Wat de cijfers vooral laten zien is dat in Heeze-Leende geen grote tekorten dreigen. Stijgende kosten van bijvoorbeeld Wmo en jeugdzorg zijn ingecalculeerd en nog op te brengen door de gemeente.

Minder bijstandsuitkeringen

Uit de cijfers blijkt dat het aantal mensen in Heeze-Leende met een bijstandsuitkering afneemt. Van 131 aan het begin van dit jaar naar 123 nu. Van hen hebben 49 een vluchtelingen-achtergrond. Volgens de gemeente hebben dit jaar 17 statushouders uit Heeze-Leende werk gevonden. En dat is een veel beter resultaat dan de afgelopen jaren.

Het totaal aantal kinderen en jongeren dat een vorm van jeugdhulp krijgt is 235. Dat betekent voor het eerst in jaren een afname. Maar de totale kosten voor jeugdhulp werden niet minder. Afgelopen jaar ging er 3,6 miljoen euro naar jeugdhulp, 3,2 miljoen euro naar Wmo-voorzieningen en 4 miljoen euro naar bijstands-uitkeringen. Volgens de wethouder moest dit jaar voor enkele kinderen dure zorg worden ‘ingekocht’: ,,En dat is meteen te zien op zo'n relatief klein jeugdzorgbudget als in Heeze-Leende.” De totale begroting van Heeze-Leende is 36 miljoen euro.

