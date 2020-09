‘Zuidzorgschool’ Heeze verkocht voor herontwikkeling

HEEZE - Het oude schoolgebouw naast het gemeentehuis in Heeze is verkocht. Per 1 september is vastgoedontwikkelaar Loeff van de Wal de nieuwe eigenaar.

Loeff van de Wal is gespecialiseerd in het transformeren van bestaand vastgoed tot studio’s of appartementen. Eerder al werd duidelijk dat het gemeentebestuur wel wat ziet in het verbouwen van de school tot appartementen voor jonge mensen. Mits het er maar niet te veel zijn. Het schoolgebouw werd de laatste jaren gebruikt door Zuidzorg, dat ook eigenaar was. Zuidzorg is inmiddels verhuisd naar het voormalige, verbouwde Rabogebouw verderop in de straat.

Gertjan van de Wal (partner bij Loeff van de Wal) bevestigt de overname, maar wil nu nog niet verder ingaan op de plannen. ,,We zijn daarover in gesprek met de gemeente want de invulling van het gebouw gaat deel uitmaken van een breder programma".

Gemeentehuisomgeving nieuw leven inblazen

Van de Wal doelt daarmee op de wens van het gemeentebestuur om het gebied rond het gemeentehuis nieuw leven in te blazen. Daarover zijn de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd en bijeenkomsten belegd met omwonenden en betrokken ondernemers. Momenteel is bij de gemeente een stedebouwkundige visie op het gebied in de maak. Die wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sloop gemeentehuisvleugel ‘serieuze denkrichting’

Er is al wel een en ander bekend over dat plan. Zo is het de bedoeling dat de tuin achter het gemeentehuis een meer openbaar karakter krijgt. Door er horeca toe te staan (bijvoorbeeld op de begane grond van het schoolgebouw of in de voormalige brandweerkazerne) en door een vleugel van het gemeentehuis te slopen. Die onttrekt de tuin nu vanaf de Kapelstraat aan het zicht. Een woordvoerder van de gemeente noemde dit eerder ‘een denkrichtng die serieus overwogen wordt'.

Horecaplein is oude wens gemeentebestuur

Horeca speelt toch een belangrijke rol als het aan het gemeentebestuur ligt. Het is een oude wens dat rond het gemeentehuis een horecaplein komt.

Maar hoe de plannen er precies uit gaan zien, in alle gevallen duurt het nog zeker een jaar voordat Loeff van de Wal aan de slag kan met de school. Eerst moet immers ook nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Op het gebouw rust nu een centrumbestemming. Dat betekent dat voor de volgende functies het bestemmingsplan niet aangepast hoeft te worden: detailhandel, dienstverlening, kantoor, ondersteunende horeca, daghoreca, maatschappelijke voorzieningen, evenementen en kiosk.

In de tussentijd wil Loeff van de Wal de tijdelijke verhuur van ruimten in het schoolgebouw voortzetten. Daar was Zuidzorg via organisatie Intervest ook al mee begonnen. Ook Van de Wal richt zich onder meer op lokale, startende ondernemers.