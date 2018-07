50 meldingen in halfuur tijd: Brabantse brandweer is razend druk met natuurbranden

De brandweer in Brabant moest afgelopen weekend bijzonder vaak uitrukken voor natuurbranden. En ook maandagochtend zijn de eerste brandjes door de droogte alweer gemeld. Is het in Brabant soms droger dan in de rest van het land?

Tussen 17.46 uur en 18.11 uur op zondagavond kregen alle Brabantse brandweerkorpsen samen vijftig meldingen via 112. Daarnaast kwamen er in die tijd 35 nieuwe meldingen van hulpdiensten zelf binnen. Spitsuur, waarin onder andere de natuurbrand vlakbij huizen in de Reeshof in Tilburg moest worden bestreden.

Waar brandweermensen in het veld deze dagen hun uiterste best doen in de brandende hitte, is het ook loeiend druk op de meldkamer. ,,Nieuwe brandmeldingen worden altijd met voorrang opgepakt'', zegt woordvoerder Marjo Peters van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. ,,Want we willen een beginnende brand zo snel mogelijk bestrijden.''

Niet meer branden dan elders

Zondag woedden er grote natuurbranden in Budel (10 hectare), Casteren (tot twee keer toe), Alphen (1 hectare), Hoeven (vlakbij huizen) en de Tilburgse Reeshof (een flink stuk gras naast een woonwijk). En daarnaast waren er nog tientallen kleinere natuurbranden. Maar de Veiligheidsregio's durven niet te zeggen of er daadwerkelijk meer branden zijn dan elders in het land.



,,Misschien is het domme pech'', zegt woordvoerder Thijs Verheul van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat hier meer branden zijn.'' Zeker is wel dat het risico in Brabant groot is. De zandgrond droogt snel uit en veel natuurgebieden bestaan uit inmiddels uitgedroogd gras of heide. Dat ontbrandt een stuk sneller dan groene bomen, die nauwelijks vatbaar zijn voor kleine brandjes. ,,En het is hier in verhouding langer droog geweest'', vult Verheul aan.

Volledig scherm Buurtbewoners helpen met blussen bij de brand in de Tilburgse wijk Reeshof. © Toby de Kort

Drukte op de meldkamer

Natuurbranden zijn volgens Peters een grotere belasting voor de meldkamer, omdat ze vaker gemeld worden door mensen die niet bekend zijn in het gebied. ,,Bij een woningbrand kunnen we op een huisadres afgaan. Een natuurbrand is soms moeilijk te lokaliseren. Het is dus extra druk. Desnoods worden er ook extra mensen op de meldkamer gezet.''

Om die reden rijden - nu risicofase 2 geldt - op elke natuurbrandmelding vier wagens af, als het kan elk vanuit een andere richting. ,,De prioriteit ligt bij het in kaart brengen van de brand'', zegt Peters.

Drone