81-jarige maaltijdenbezorger uit Soerendonk krijgt lintje: Ik wil dit tot mijn 100ste blijven doen

Looserplas nieuwe naam voor openge­steld natuurge­bied in Bu­del-Dor­plein

11:44 BUDEL-DORPLEIN - Natuurgebied De Hoort in Budel-Dorplein heet voortaan Looserplas. De nieuwe naam werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens een inloopwandeling. Daarbij werden de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het gebied, dat nu de gebiedsborden en klappoortjes zijn geplaatst weer open is voor publiek.