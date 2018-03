ANALYSE: Rugwind, maar dóórfietsen in Cranendonck

Verkiezingen / analyseCRANENDONCK - De Cranendonckse politiek is eensgezind. Voortgestuwd door een raadsbreed gedragen programma kregen veel grote en kleine plannen smoel. Het is zaak om nu door te pakken.

Wie flauw wil doen, kan inzoomen op het afketsen van Hof van Cranendonck, het nog steeds ontbreken van een definitieve Randweg-Zuid en het feit dat er nog steeds geen schop in de grond is gegaan voor een verbeterd centrum in Maarheeze, Budel en het Duurzaam Industriepark Metalot in Dorplein.

Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Cranendonck het lang zo slecht nog niet doet. Met het raadsprogramma, onderschreven door alle fracties, wisten ze lang met de wind in de zeilen te varen. Gemeenschapshuizen in alle kernen krijgen de beloofde impuls, worden herbouwd of verbouwd om de komende decennia de leefbaarheid te vergroten. Met Onze School in Maarheeze als voorlopige schoolvoorbeeld.

Burgerparticipatie

De sociale makelaars en huiskamers kwamen er, de centrumplannen kregen vorm en dan weet de gemeente Cranendonck ook nog meer dan eens de burger te betrekken bij besluitvorming. Burgerparticipatie leek eerst nog een containerbegrip voor schijn-inspraak, maar is verworden tot meepraten en aanhoren op maat. Bij ieder onderwerp wordt nagedacht over het betrekken van de burger bij de plannen, op de juiste manier. Ook de dorpsraden worden betrokken en hun mening wordt serieus genomen.

Een bijkomend nadeel van al dat gebabbel is dat het vertragend kan werken. De Schaapskooi in Gastel, De Schakel in Dorplein en de Centrumplannen Maarheeze en Budel lijken vertraging op te lopen door vele inspraakavonden. Is dat erg? Niet als het uiteindelijk leidt tot betere plannen die bovendien breed gedragen worden. Vooralsnog lijkt dat bij eerder genoemde projecten in elk geval aan de orde.

Met Frans Kuppens aan het roer kreeg het Duurzaam Industriepark Metalot een impuls. Het ging van het stoffige plan voor een stevig industriepark dat in de hoek leek te verstoffen naar een hapklare en trendy vestigingsplek, die niet misstaat binnen de Brainportregio. Op papier dan. Want voorlopig zien de plannen voor Metalot er vooral op papier mooier uit dan ooit tevoren. De volgende wethouder op dit dossier wacht de schone taak om het plan in te kleuren en dat mag rap. Want het plan dat al sinds de vorige eeuw bestaat, kan geen enkel oponthoud gebruiken.

Raadsbreed

Met het raadsbreed gedragen programma voor de afgelopen vier jaar rekende de Cranendonckse politiek af met het traditionele coalitie-oppositiedenken. Maar met de drang om vernieuwend bezig te zijn, rende de politiek zichzelf voorbij toen ze een wethouder - eentje van buiten de gemeente - een dure test liet doen maar de resultaten over zijn geschiktheid niet afwachtte.

Sommigen zouden zeggen dat het hele voorval omtrent wethouder Gerard Adams (fotootje) ‘niet de schoonheidsprijs verdient’, maar eigenlijk is het gewoon oliedom.

Gevolg was wel dat het partijpolitieke denken daardoor werd losgelaten. Moeiteloos werd het VVD-hiaat binnen het college opgevuld door PvdA’er Frits van der Wiel. De affaire Adams roept wel de vraag op waarom er niet meteen na het terugtreden van Carola Meuwissen naar de andere partijen gekeken is om een geschikte wethouder te leveren. Dat had de gemeente gezichtsverlies en een flinke som geld bespaard. Goed voor de continuïteit is zo’n affaire natuurlijk ook niet.

Verlanglijstjes