Begrip voor dementie kweken met voorstelling 'Efkes de weg kwijt'

BUDEL-DORPLEIN - De voorstelling ‘Efkes de weg kwijt’ brengt herkenbare situaties voor dementiepatiënten voor het voetlicht. Hiermee willen de makers het begrip en de bewustwording over deze slopende ziekte vergroten. De voorstelling gaat op 30 mei in première in de theaterzaal van De Cantine in Budel-Dorplein.