Dansen maar! Dit weekend ga je naar een XXL silent disco op Strijp-S

Helemaal losgaan op muziek zonder dat je buren er last van hebben. Het kan tijdens een silent disco. Wil jij een keer feesten zonder knalharde beats uit de speakers? Grijp dan op 29 juli je kans, want dan is de Strijp-Silent Disco XXL in Eindhoven.