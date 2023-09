Bewoners willen een veilige Burgemeester Van Houtstraat in Budel; ‘We voelen ons al jaren niet gehoord’

Nuenen wil in de Klooster­tuin óók huizen voor middeninko­mens en vijf hoog bouwen is nog onzeker

NUENEN - Het plan voor ruim honderd woningen in de Kloostertuin in Nuenen is goed gevallen bij de gemeenteraad. Die wil wel meer huizen voor middeninkomens. Ook is de bouwhoogte nog onzeker. Verder moet de gemeente aan het project verdienen.