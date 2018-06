Bijzondere binnenkomer voor Italiaanse dj in Budel

BUDEL - 'This is totally awesome'. Met deze enthousiaste bewoordingen zette de Italiaanse dj-act Noize Suppressor zaterdag op niet alledaagse wijze voet op Budelse bodem. Daar was hij de hoofdact van de tweede editie van het dancefestival Escape Outdoor - Escape Reloaded.

De parachutesprong van de hardcore dance-dj was letterlijk en figuurlijk een van de hoogtepunten van het eendaagse festival.

Al ruim voor zijn afsluitende optreden gierde de adrenaline door het lichaam van Alessandro Dilillo, alias Noize Suppressor. In de vroege avond werd hij vanuit een klein sportvliegtuigje gedropt boven het festivalterrein aan de Fabrieksstraat in Budel.

Brainstormsessie

De bijzondere binnenkomer was geen primeur voor Dilillo. Bij Defqon.1 in Biddinghuizen maakte hij eerder op soortgelijke wijze een entree. Dilillo: "Het idee is een paar maanden geleden ontstaan tijdens een brainstormsessie met de promotor van het Escape Festival. Het is begonnen als een soort grap, die ik maakte nadat mensen van de organisatie vroegen of er nog iets was dat ik wilde doen."

Door zijn militaire achtergrond kan Dilillo buigen op een ruime ervaring als parachutist. "Maar dat was in de jaren negentig. Inmiddels is mijn licentie verlopen", vertelt de Italiaanse dj, die daarom samen met een instructeur van paracentrum Texel een tandemsprong maakte.

'Geen enkel probleem '

In de aanloop naar en tijdens de parachutesprong trok er een wolkendeken over het festivalterrein. Daardoor werd er niet op zicht, maar op basis van een gps-signaal gesprongen. "Voor ons is dat geen enkel probleem. Dit is ons dagelijks werk", zegt piloot, instructeur en directeur Jan Boyen Rienks van paracentrum Texel.

Het vliegtuigje met onder anderen Dilillo steeg op bij Kempen Airport in Budel, dat op een steenworp afstand van het festivalterrein ligt. Na een welgemikte parachutesprong vanaf zo'n drie kilometer hoogte werd tien minuten later, terwijl het festival al in volle gang was, op een naastgelegen weiland de landing ingezet.

Op het festivalterrein was onder meer met oude pantserwagens en vlammenwerpers een post-apocalyptische wereld gecreëerd. Ze vormde het decor voor een verhaal dat speciaal voor het festival was geschreven. De rol van 'The General', een van de twee hoofdpersonages, werd daarbij vertolkt door Noize Suppressor. "Voor mij is dit een nieuw, maar geweldig concept", aldus Dilillo, die om middernacht het festival afsloot.