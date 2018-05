Bistro in oude smederij Soerendonk

SOERENDONK - Het plan voor een bistro was er langer, maar nu hebben de eigenaren van cursuscentrum De Smederij ook de benodigde vergunningen. Al laat de officiële opening van de Bistro nog even op zich wachten.

De oude werkplaats van de smid in het centrum van Soerendonk gaat dienst doen als bistro, geheel in originele smederij stijl. Het terras dat is omheind met gietijzeren hekwerk wordt nu nog vooral gebruikt door deelnemers van cursussen, vergaderingen en kleinschalige feesten. ,,In de toekomst willen we hier een bistro openen die het huidige horeca-aanbod in Soerendonk aanvult. We willen andere ondernemers niet in de weg zitten", zegt Pierre Rooymans. Maar diegenen die zich nu al verheugen op dineren in Franse sferen komen bedrogen uit: de eigenaren van het cursuscentrum hebben het momenteel te druk om de bistro te realiseren.

Na de zomer beginnen Pierre en Cilia aan een verbouwing. ,,We willen bepaalde cursussen meer naar de zijkant van het pand verplaatsen. Hierdoor komt de oude werkplaats meer ter beschikking voor kleinschalige feesten en een bistro", zegt Cilia Kerssemakers. Voorlopig kunnen er in de oude smederij alleen nog kleinschalige (bedrijfs)feesten georganiseerd worden.

Jaren zwoegen

De werkplaats wordt nu al gebruikt als 'restaurant' voor deelnemers van cursussen en bedrijven die komen vergaderen. ,,Het is de wens dat inwoners in de toekomst ook gewoon kunnen aanschuiven", zegt Cilia. Maar hoe de bistro gaat heten en wanneer die opengaat is nog onduidelijk. ,,Momenteel zijn we erg druk met vergaderingen en cursussen", zegt Rooymans. ,,De wens voor het openen van een bistro dateert nog uit de tijd dat het wat rustiger was. Nu hebben we na jaren zwoegen een vergunning voor het beginnen van een bistro maar komt het eigenlijk niet helemaal gelegen."

,,De ruimte is heel geschikt voor kleinschalige horecagelegenheid in bistroachtige sfeer als versteviging van het dorp. We gaan hier niet concurreren met de andere horeca-en frietzaken." De ruimte heeft tal van authentieke elementen uit de smederij zoals het oude smidsvuur, en overblijfselen van oude apparaten. De vergunningen zijn onlangs door de gemeente Cranendonck verleend.