Bospop Weert duikt in het verleden

Duik in het verleden

Deze editie was een duik in het verleden, zowel in muziekstijl als in de bands die er optraden. Venice was voor de vijfde keer in Weert te horen. Simple Minds, de hoofdact van die dag, trad voor de derde keer aan. Van de oorspronkelijke band zijn alleen zanger Jim Kerr en gitarist Charlie Burchill overgebleven. Zij bepalen nog steeds het groepsgeluid. Burchill met zijn breed uitwaaierende, lyrische spel. Kerr met zijn bezwerende zang, als van een extatische predikant in een galmende kerk die zijn congregatie hun zonden in het gezicht smijt. De band ondersteunde Kerrs vlammende betogen, waaronder hits als 'Love Song', met de beukende ritmes en de brede akkoorden die altijd kenmerkend geweest zijn voor Simple Minds.



Verrassend was alleen het optreden van A-Ha, die aan hun line-up twee violistes en een celliste hadden toegevoegd. Vanzelfsprekend kwamen ook hier hits voorbij, maar zanger Morten Harket bleek ook in de hoogste regionen nog uitstekend bij stem. Het was een van de weinige concerten waarin sprake was van nuance en afwisseling. Hun uitgekiende lichtshow zorgde voor schitterende plaatjes.