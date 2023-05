Brandweer rukt uit voor bermbrand in Weert

KORT NIEUWS Vragen Helder Helmond over wethouder die niet naar Helmond wil verhuizen

HELMOND - Dat oppositiepartij Helder Helmond het er niet mee eens is dat wethouders buiten de stad wonen, is bekend. Nu de gemeenteraad akkoord moet geven om Martijn de Kort (PvdA, Financiën) nogmaals een jaar ontheffing te geven, wil de partij snel inzicht in zijn declaraties.