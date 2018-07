Brandweer rukt uit voor natuurbrand in Budel

Herstel­werk­plaats Cranendon­ck helpt bij hervinden van de balans

11 juli CRANENDONCK - Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden is de Herstelwerkplaats Samen sterker worden niet het zoveelste Repair Café in de regio. Er komen geen schroevendraaiers of soldeerbouten aan te pas bij het Cranendonckse project, waarbij ervaringswerkers mensen die in knoop met zichzelf zijn geraakt helpen bij hervinden van balans en stabiliteit.