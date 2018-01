Bravere leuzen voor 't Kos Koijer uit Budel-Dorplein

BUDEL-DORPLEIN - De Dorpleinse carnavalsvereniging ’t Kos Koijer loopt dit jaar voor 22e keer mee in de Cranendonckse optochten. De vereniging met Budelse roots viert deze carnavalsmijlpaal zaterdag in café-zaal De Wielerbaan in Budel.

Met een ouderwetse brief werden de plannen voor ’t Kos Koijer, dat zoveel betekent als ‘het kan altijd erger’, wereldkundig gemaakt. De groep werd in 1997 opgericht door acht jongens, allemaal leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Boogurt in Budel.

Het logo, een Captain Caveman-achtige verschijning, is inmiddels niet meer weg te denken uit de Cranendonckse carnavalswereld. De vereniging heeft altijd deelgenomen in de categorie kleine groepen. ,,De eerste twee jaar kregen we daarbij hulp van onze ouders, daarna zijn we zelf verder gegaan”, vertelt Jeroen van Deurzen.

Zijn broer Jens vult aan: ,,In het begin van ieder seizoen wilden wij meedoen met de grote groepen, maar als het erop aan kwam dan waren we telkens met te weinig mensen.”

Routeboek

De carnavalsclub heeft heel wat kilometers in de benen. ,,Het eerste jaar hebben we deelgenomen aan de kinderoptocht in Budel en de grote optochten in Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Ik geloof dat we in Budel meteen de eerste prijs wonnen”, weet Jeroen nog. Later werden ook de grote optochten in Budel en Maarheeze in het routeboek opgenomen.

Het melkveebedrijf van Jan en Gerdie van Deurzen, de ouders van Jeroen en Jens, biedt al vanaf de oprichting onderdak aan ’t Kos Koijer. Toen het boerenbedrijf aan het begin van deze eeuw werd verplaatst van Budel naar Budel-Dorplein was het niet meer dan vanzelfsprekend dat ’t Kos Koijer mee zou verhuizen. De groep hokt samen met carnavalsvereniging De Zuipschuiten in een oude kalverstal. Verder bouwt carnavalsvereniging De Losbollen op het erf, waar ook KS De Heiknuuters de prinsenwagen heeft staan. De onderlinge sfeer is heel goed, aldus Jens: ,,Vroeger gingen we nog wel eens door tot twee, drie uur in de nacht. De laatste jaren bouwen we echt voor de gezelligheid.”

De tieners van toen zijn inmiddels in de dertig, getrouwd en hebben kinderen gekregen. Op dit moment bestaat de groep uit twaalf leden. ,,Sinds er vrouwen bij de vereniging zijn gekomen zijn we wat volwassener en braver geworden. Dat zie je onder meer terug bij onze leuzen”, weet Ruud Lammers. De groep stond op alle treden van het podium. Met ‘Goe(i) Zoat(d)’ viel ’t Koss Koijer bij meerdere optochten in de prijzen. De slogan uit 2007 is de laatste paar jaar bewaarheid geworden.

De elfde Kos Koijer-telg is inmiddels op komst. Bijzonder was ook het seizoen 2015-2016, waarin Jeroen samen met zijn vrouw Linda het prinsenpaar van carnavalsstichting De Heiknuuters vormde. ,,Het was heel bijzonder om dat samen met de groep te kunnen beleven”, zegt Jeroen.

De carnavalsvierders, die ook de rest van het jaar een hechte vriendengroep vormen, gaan voorlopig door met de optochten.

Lamers: ,,Doordat de groep best veel koppels telt, is het soms lastig om met zijn allen te gaan bouwen of de optochten te lopen. Het is echter nog veel te leuk om te stoppen.”