Budelnaar Boy Jansen brengt jubileumshow: ‘Uitvaart is ook een soort voorstelling’

BUDEL - Boy Jansen combineert twee niet-alledaagse beroepen. Hij is tonprater én uitvaartondernemer. Zijn 22-jarig jubileum in de ton viert de Budelnaar met de show ‘12 Ambachten...’. Het wordt een voorstelling met en zonder clownsneus.

Eigenlijk viert Jansen (35) twee jubilea. ,,Ook mijn uitvaartonderneming bestaat vijf jaar. Toen ik begon, had niemand verwacht dat ik het zo lang vol zou houden”, vertelt hij.

In groep 8 van de basisschool wilde hij al begrafenisondernemer óf bakker worden. Een baan in de uitvaartbranche werd hem toen nog uit het hoofd gepraat. Jansen: ,,Maar het idee is altijd blijven bestaan.”

Veel zelfspot

De Budelse tonprater is inmiddels bekend van tal van typetjes, waaronder De Rijdende Rechter, Koningin Beatrix en stewardess Truus van Boven. Voordat hij zijn roeping als begrafenisondernemer had gevonden, reeg hij de beroepen net zo makkelijk aaneen. De Budelnaar volgde een opleiding tot bakker, behaalde een diploma voor slager en was daarna onder meer kastelein en lunchroom-eigenaar. ,,Al mijn ambachten, van mijn krantenwijk tot nu, komen in de jubileumshow aan bod”, zegt Jansen. Dat gebeurt onder meer met veel zelfspot, een heuse ‘roast’ en verschillende gastoptredens.

Hoewel hij nooit bakker werd, werd op de School voor Konsumptieve Beroepen (SKB) in Eindhoven wel al op piepjonge leeftijd het zaadje voor zijn tonpraatcarrière geplant. ,,Ik was net naar de carnavalszitting in Budel geweest. Als zogenaamde oud-leerling heb ik daarna op het SKB-festival alle leraren voor de gek gehouden. Ik won meteen alle prijzen.”

Gelauwerd tonprater

Jansen stond daarna jarenlang in de ton bij de bonte avonden in Budel-Schoot. ,,Een jaar of tien geleden ben ik het professioneler gaan aanpakken.” Inmiddels is hij een veel gelauwerd tonprater. Jansen won onder meer het Brabants kampioenschap tonpraten in Valkenswaard en het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond. Dit jaar ging de Zilveren Narrenkap nipt aan zijn neus voorbij. ,,Dat doet nog steeds een beetje pijn.”

Het allerliefst speelt hij zijn nieuwste creatie De Getuige. ,,Hierbij is de interactie met het publiek het grootst. Ik heb er veel lol in. Als ik op het podium sta dan zie ik meteen wie wat kan hebben. Negen van de tien keer lukt het me om de burgemeester eruit te pakken.”

De tonprater vindt dat hij en zijn vakgenoten het randje moeten kunnen blijven opzoeken. ,,Voor mijn gevoel kun je ook wat meer zeggen in de ton dan bijvoorbeeld bij een theatervoorstelling”, aldus Jansen, die aangeeft dat het tonpraten steeds meer op stand-up comedy begint te lijken.

Soms is het moeilijk schakelen, maar hij ziet ook raakvlakken tussen het tonpraten en het verzorgen van uitvaarten. ,,Een uitvaart is een eigenlijk een soort voorstelling over het leven van iemand die overleden is. Bij het persoonlijke aspect ligt ook mijn kracht. Ik doe bijna niets van papier. Bij een uitvaart gaat het niet om de punten en komma’s.”

Quote Ik wil laten zien hoe een lach en een traan samengaan Boy Jansen, tonprater

‘Show over mijn leven’

In het verleden hield hij beide werelden strikt van elkaar gescheiden, maar niet bij de jubileumvoorstelling. ,,Het is een show over mijn leven. De clownsneus gaat daarom ook af. Ik wil laten zien hoe een lach en een traan samengaan.”

Hij vertelt ook over een van zijn kinderen die kampt met een hartafwijking. ,,Het heeft een grote impact op ons gezin. De opbrengst van de shows komt daarom geheel ten goede aan stichting Hartekind. Dit is mijn manier om iets terug te doen.”

‘12 Ambachten…’ is vrijdag en zaterdag te zien in De Borgh in Budel. Voor de vrijdagavond zijn nog kaarten te koop. Meer info: theaterdeborgh.nl.