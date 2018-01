Budelse sterren in dop; muziekproject eindigt vrijdag met concert

EINDHOVEN - Bands met klinkende namen als Blitz Kids, School Rockers, Gastelse Chillipepers en Stepstones presenteren het eindresultaat vrijdag tijdens een podiummiddag in café-zaal De Wielerbaan in Budel. Voor de Blue Band, gevormd door groep 8-leerlingen van basisschool De Boogurt uit Budel, vond woensdagmorgen de laatste repetitie plaats.

De ene helft van de klas ging met muziekdocent Erik den Tuinder van Rick's Rockplein aan de slag met onder meer gitaren, keyboards en een drumstel om de populaire popsong Prayer in C in te studeren. De andere kinderen verzonnen de bandnaam, maakten posters, een logo én een videoclip, die vrijdag op een groot scherm wordt vertoond.

De clip werd gemaakt met behulp van de filmtechniek stop-motion. ,,Daarbij worden losse foto's achter elkaar afgespeeld. Het kan allemaal met een gsm. Veel heb ik de kinderen niet uit hoeven leggen", vertelt beeldend docent Joost Nevels.

Het bandjesproject loopt al een paar jaar in Nederweert. Muzikale voorkennis is niet vereist. Nevels: ..Dat is ook de kracht van het project. Kinderen kunnen meteen aan de slag met een instrument."

Voordat het 'grote' publiek vrijdag kan luisteren naar de presentaties mochten medeleerlingen gisteren alvast een optreden bijwonen in de speelzaal van de Budelse basisschool. ,,Daarvoor hebben we gerepeteerd in de koffieruimte. De hele school kon toen meegenieten", zegt lerares Marlijn Kuiper. Ze vindt het project een goede aanvulling op het reguliere muziekonderwijs. Kuiper: ,,Voor veel kinderen is dit project de eerste kennismaking met een muziekinstrument."

Stan van den Berg (10) had zijn klarinet meegebracht. ,,De docent had daarom gevraagd", vertelt de jeugdige muzikant, die bij Jeugdharmonie van Hamont-Schoot speelt. Hij voelde zich als een vis in het water.

Voor gitarist Niels Kuipers (11) was het allemaal nieuw. Kuipers: ,,Vooral het samenspel met de rest van de klas was in het begin moeilijk."

Doris Aendekerk (11) kijkt uit naar vrijdag als ze zich op een compleet drumstel uit kan leven. ,,Ook voor mij was het best even wennen, ik heb nooit eerder in een band gespeeld", zegt de Budelse slagwerkster.