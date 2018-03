CDA Cranendonck en nieuwkomer Pro6 grote winnaars in Cranendonck

UPDATEBUDEL - Met zes zetels is CDA Cranendonck de grootste partij in het Budelse gemeentehuis. Maar ook bij nieuwkomer Pro6 is reden voor een feestje. De nieuwe partij, die krachten op links bundelt, is na CDA de grootste.

Pro6-Lijsttrekker Wim Aarts is in alle staten. De nieuwbakken fractievoorzitter scoort met zijn nieuwe partij op zijn eerste verkiezingsavond ooit in één klap vijf zetels. ,,Dit hadden we allemaal nooit durven dromen", zegt hij. ,,Ik zei gisteren nog tegen Kenneth (20), nummer vier op de lijst, dat ik goede hoop had dat hij in de raad zou komen. Maar dit.."

Bij de resultaten van de eerste drie stembureaus wordt duidelijk dat nieuwkomer Pro6 flink wat winst pakt. De partij die progressieve partijen op links bundelt en als vervanger voor de PvdA in de raad wil, is de op een na grootste partij en krijgt vijf zetels in de gemeenteraad. Cranendonck Actief, vier jaar geleden nog goed voor zes zetels levert er vier in. ,,Dit hebben we niet zien aankomen", zegt Karel Boonen van CA. ,,We hebben nog nooit zo slecht gescoord sinds we aan de verkiezingen meedoen. We kunnen dit niet verklaren."



De fractievoorzitter kijkt terug op vier jaar waarin veel bereikt is. ,,Ik vind het gek dat CDA daar nu de vruchten van plukt en wij niet. Het is moeilijk te begrijpen hoe dat kan. Ons past nu bescheidenheid."

Gehoopt op winst

Janneke van Happen (CDA): ,,Stiekem hadden we wel gehoopt op winst. Maar als je vindt dat je zelf goed bezig bent, hoeft dat nog niet te betekenen dat anderen dat ook vinden." Hoe het kan dat Cranendonck Actief zoveel kiezers verliest? ,,Lastig te zeggen. Maar de partij koos vier jaar geleden voor een koers die zich vooral richtte op anders besturen en verandering. Op die weg zet Pro6 ook stevig in. Het lijkt erop dat zij veel kiezers hebben weten te overtuigen."

Echte Lokale Aandacht nu (Elan) zakt van vijf zetels naar vier. Of gebrek aan nieuwe gezichten reden kan zijn voor verlies is voor fractievoorzitter Patrick Beerten gissen. ,,Misschien dat dat wel heeft meegespeeld. Wellicht speelde ook mee dat we minder zichtbaar waren. We ondersteunden wel het raadsprogramma maar hadden geen wethouder. Wat opvalt is dat we in Maarheeze weinig stemmen hebben gehaald, en daar moeten we de komende vier jaar hard aan gaan werken." Beerten wil desalniettemin wél verantwoordelijkheid nemen en gaan praten over een plek in het college.

'Nooit meer dan duizend'