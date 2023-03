De oorlog was een spannende en soms angstige tijd voor de 100-jarige Gretha, maar het bracht haar ook de liefde

Eindhoven­se jongens winnen goud met hun limoncello: ‘En binnenkort een alcohol­vrije variant’

EINDHOVEN - ,,Onze klanten en wijzelf wisten het natuurlijk al lang, maar het is leuk om het door een deskundige jury bevestigd te krijgen.” Harrie Vet en Nick van den Nieuwenhof wonnen goud in de IWSC (International Wine and Spirit Competition) met hun Limoncello Che Dona Luce.