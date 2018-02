Duidelijkheid over opvang asielzoekers in Budel

,,De locatie in Budel wordt een van de belangrijkste opvanglocaties van Nederland", zegt staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij was bij het moment van ondertekening omdat hij met eigen ogen wilde zien hoe het azc in de voormalige legerbasis vorm heeft gekregen.

,,Er is een aantal gebouwen dat het niet gaat redden met een likje verf. Daar moet nieuwbouw voor in de plaats komen. Maar hoe we dat gaan indelen is nog in onderzoek." Met de langdurige overeenkomst is het voor het COA mogelijk om weer langere arbeidscontracten aan te gaan. Ook moet het feit dat alle vreemdelingsorganisaties samen komen, moeten ervoor zorgen dat vluchtelingen niet meer van hot naar her worden gestuurd.