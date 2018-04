Duizenden begeleiden koeien van stal naar wei in Maarheeze

De boerderij van Schepens lijkt zondagmiddag ingericht voor een compleet dagje uit voor het hele gezin: kinderen staan in de rij om geschminkt te worden of pony te rijden. Velen spelen in het van strobalen opgebouwde klimhuis. Volwassenen doen zich te goed aan een hapje of een drankje of lopen langs de kramen van de ingerichte markt met streekproducten. En dat alles is opgebouwd om iets te beleven wat eigenlijk in het boerenbedrijf heel normaal zou moeten zijn: het na de winter verruilen van de stal voor het weiland.

,,We hebben dit evenement opgezet om te laten zien hoe het boerenbedrijf echt in elkaar zit”, zegt Schepens. De sector krijgt regelmatig kritiek vanwege de vermeende belasting van het milieu en de zorgen omtrent het dierenwelzijn. Gezien de reacties heeft Schepens het nodige kunnen bijdragen aan een positiever beeld voor de veeteeltsector. ,,Wat hebben de koeien veel ruimte in de stal”, zegt de een of ,,Wat een blije beesten”, zegt een ander als de koeien uiteindelijk in het weiland springen, loeien en ‘bokken’.