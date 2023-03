Duizenden vrijwilligers ruimen 200.000 kilo afval langs Maas op

Maas Cleanup is een beweging die zich inzet voor het schoonhouden van de oevers van de rivieren in Limburg. De beweging bestaat uit vrijwilligers, bedrijven, (natuur)organisaties en burgers. Het initiatief is door de jaren heen naar eigen zeggen uitgegroeid tot een community van bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een duurzamere wereld.

Langs de Maas werden dit jaar in totaal 209 opruimacties georganiseerd, waarvan voor het eerst ook vijftien in België aan de Maasoevers. Afval langs de rivieren bedreigt de biodiversiteit en de kwaliteit van ons (drink)water, aldus de organisatie. ,,Het is het vierde jaar dat we dit doen, en de animo blijft onverminderd groot”, aldus voorzitter Huub Waterval van Maas Cleanup. ,,Ook de verplaatsing naar het voorjaar bleek succesvol. We hebben daarvoor opnieuw de handen ineengeslagen met honderden vrijwilligers die al jaren opruimen in het voorjaar. Zonder hun inzet en betrokkenheid was het ons niet gelukt zoveel op te ruimen”.