ED-correspondent Jen Mansvelt stopt er na 23 jaar mee; ‘Er zit enorm veel kracht in de samenleving’

Problemen met de verwarming in Eindhovens appartemen­ten­com­plex: senioren zitten in de kou

EINDHOVEN - Boos klom Sjaak Mous in de pen en stuurde een brief naar het ED. De hele winter zijn er al problemen met de blokverwarming in het appartementencomplex aan de Maurits Lijnslagerstraat. ,,De verwarming gaat al om 22.00 of 23.00 uur uit en is vaak kapot.”