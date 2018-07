Een puppyreünie: 'Het zijn de liefste honden van de hele wereld'

SOERENDONK - Een heuse hondenreünie in Soerendonk. ,,Ik was heel benieuwd hoe alle honden er uit zouden zien.''

Het valt nog niet mee om 20 kwispelende en over elkaar buitelende honden op de foto te zetten. De één wil niet poseren, de ander heeft meer oog voor een toevallige voorbijganger. Na wat pogingen lukt het dan toch: de familiefoto is gemaakt.

Het is een fenomeen, dat waarschijnlijk nog niet vaak is voorgekomen: de hondenreünie. Het was een idee van Ans Bardoel, eigenaar van de camping Tipisch Ans in Soerendonk. Hoe leuk zou het zijn om al de bij haar geboren hondjes nog eens bij elkaar te brengen?

Ze verstuurde wat uitnodigingen en zo zijn er deze zaterdagmiddag zeker 20 honden met hun baasjes op haar terrein voor een lunch, een wandeling en later nog een barbecue. ,,Woeeeeeeeeff’’, er klinkt een uitgebreide blaf over de camping. ,,Woefffffff!’’, roepen alle neefjes, nichtjes en broertjes terug.

Familiegeschiedenis

Een korte familiegeschiedenis over dit bonte hondengezelschap. De honden van Bardoel heten Bommel (zwart met een mooie krullende vacht) en Simba (zwart met wat blondere krullen en dochter van Bommel). Bommel en Simba kregen een aantal puppies, die werden verkocht tot aan Alkmaar en Amsterdam. Ze heten Buddy, Boogie , Wies, Kaki, Loek, Juno en Dinges.

Ze zijn zwart, gevlekt, bruin, en wit, hebben een krullerige vacht. En alle baasjes weten één ding heel zeker: het zijn de liefste honden van de hele wereld.

,,Doet die van jullie dat ook?’’, vraagt het baasje van Buddy aan de eigenaar van Dinges. Het gaat over de neiging van deze hondenfamilie om in het water te springen. ,,Je kan geen sloot voorbij lopen, of ze springen er in.’’

De baasjes zien veel gelijkenissen in de honden. Allen hebben die trouwe hondenkop, zelfs hun manier van lopen lijkt op elkaar. Maar de honden zijn ook ondeugend, weten de eigenaren. Dat bleek deze ochtend nog toen 5 schalen vlees voor op de lunchboterhammen werden opgegeten door de honden. Tijdens de wandeling springen de honden massaal in een modderige sloot om doordrenkt van het zwarte slijk er weer uit te lopen. Niemand die er om maalt want deze dag staat het plezier van de honden centraal.